Frenc Molnar’ın ölümsüz eserinden uyarlanan ve 1968 yılında Oscar’a da aday olan film, oyun sahalarını Kızıl Gömleklilerden korumaya çalışan Pal Sokağı çocuklarının kıyasıya mücadelesini anlatıyor. Ünlü yönetmenin filmlerinin Macarca orijinal ve Türkçe alt yazılı olarak ücretsiz olarak izlenebileceği Akbank Sanat Sinema Kuşağı’nda; 20 Şubat Salı günü “Beşinci Mühür” ve 27 Şubat Salı günü ise “Macarlar” filmleri gösterilecek. Etkinlik davetiyeleri gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilecek.
Sinema kuşağında Pal Sokağı Çocukları
07.02.2018 - 07:23 | Son Güncelleme: 07.02.2018 - 07:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şubat ayı boyunca Macar ve dünya sinemasının en önemli yönetmenlerinden Zoltán Fábri’nin filmlerine evsahipliği yapan Akbank Sanat, yarın akşam saat 19.00’da “Pal Sokağı Çocukları”nı izleyicilerle buluşturuyor.
Etiketler : akbank sanat,pal sokağı,
541911 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/541911.aspx
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