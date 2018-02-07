Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Frenc Molnar’ın ölümsüz eserinden uyarlanan ve 1968 yılında Oscar’a da aday olan film, oyun sahalarını Kızıl Gömleklilerden korumaya çalışan Pal Sokağı çocuklarının kıyasıya mücadelesini anlatıyor. Ünlü yönetmenin filmlerinin Macarca orijinal ve Türkçe alt yazılı olarak ücretsiz olarak izlenebileceği Akbank Sanat Sinema Kuşağı’nda; 20 Şubat Salı günü “Beşinci Mühür” ve 27 Şubat Salı günü ise “Macarlar” filmleri gösterilecek. Etkinlik davetiyeleri gösterimlerden bir saat önce Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilecek.