Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meydana getirdiği Recep İvedik karakteriyle hem büyük eleştirilerin merkezine oturup, hem de milyonlarca kişiyi filmlerine çeken Şahan Gökbakar, bu defa farklı bir karakterle seyirciye merhaba diyor. Gökbakar 'Kayhan' filminde daha önce kendi TV skeçlerinde canlandırdığı bir tiplemeyi, beyazperdeye taşıyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar’ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Şahan Gökbakar’ın yanı sıra İrfan Kangı ve Gökçe Eyüboğlu gibi isimler de bulunuyor…



İNTİKAM SAVAŞI

Şahan Gökbakar aslında Recep İvedik filmlerine zaman zaman ara veriyor; “Celal ile Ceren” ve “Osman Pazarlama”da olduğu gibi… Recep İvedik’in altıncı taksitinin önümüzdeki yıl gösterime gireceği düşünülünce, Kayhan’ın da o ara karakterlerden biri olacağı anlaşılıyor. Filmde, Gökbakar’ın önceki yapımlarında görmeye alışkın olduğumuz bir intikam macerası var. Eser, Kayhan isimli Anadolu çocuğu, saf bir karakter üzerinden ilerliyor. Kayhan, liseden mezun olduktan 20 sene sonra uzak kaldığı arkadaşlarıyla buluşmak üzere okulun pilav gününe gidiyor. Orada kendisine verilen eski lise yıllığını okuyor. Ancak yıllıkta, arkadaşlarının hakkında yazdığı fecaat şeyleri görüyor. Okuduklarına inanamayıp hayal kırıklığına uğrayan adam, lise arkadaşlarından intikam almaya karar veriyor. Önce bir halk otobüsü, kafasını ezse de kararlılıkla yoluna devam ediyor. Kayhan, saf görünüşünün altında yatan canavarı ortaya çıkarıp, eski arkadaşlarının hayatlarını tek tek altüst ediyor.

Komik mi?

Gökbakarlar ‘Kayhan’ filminde yeni bir karakter ihdas etmeye çalışmış ama ortaya çıkan şey Recep İvedik’in kolejde okumuş, rapçi versiyonundan başkası değil. Hareketleri, sözleri ve küfürlerine kadar her şeyi aynı olmuş. Bu bakımdan özgünlük yakalanamasa da 'bir üst tabakaya' ulaşılmaya çalışılmış. Kayhan’ın pek de orijinal bir hikâyesi olmasa da kendi örgüsü içerisinde bir nebze tutarlı. Ancak filmi, odaklandığı salt eğlence bakımından değerlendirmek daha doğru olacak sanırım. Ama onun dahi hakkıyla yapabildiğini söylemek zor; zira mizahi zayıflık, teşhir ve bel altı esprilerle kapatılmaya çalışılıyor. Bilhassa filmin ilk çeyreğinde seyirciyi güldürecek diyaloglar çıkmıyor. Sonraki kısımları daha 'şiddetli' geçen Kayhan’da belki Gökbakar hayranları aradıklarını bulacaklardır. 'Böyle filmlerde ciddi mesajlar olur mu?' demeyin 'Kayhan'da modern mistizm gurularıyla fena alay edilmiş. ‘Kayhan’ kaba mizahına rağmen eğlence seviyesi beklentilerin altında kalan, Şahan Gökbakar için Recep İvedik serisine mola mahiyetinde bir film olmuş.