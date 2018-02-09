Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyadaki Dali ve Van Gogh uygulamalarının ardından Devrim Erbil’in eserleri de sanal gerçeklik teknolojisiyle buluştu. İstanbul'daki 42 Maslak Art!SPACE Galleries’de yer alan sergi, İstanbul’un güzelliğini Devrim Erbil’in çizgi diliyle keşfediyor. Sergide, şehrin silüetini oluşturan birbirinden mühim tarihî binalar, içinden geçebilecek kuşatıcı ve rengârenk bir görsel dile bürünüyor. Gama Art Gallery’nin hayata geçirdiği ve küratörlüğünü Şule Altıntaş'ın yaptığı "Sanal Devrim", 12 Mart'a kadar izlenebilecek.