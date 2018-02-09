Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kabaklı için önce Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında Kur’ân tilaveti yapıldı. Burada konuşan Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı “Ahmet Kabaklı bize vatan ve Allah sevgisini öğreten, insanlığa da sevgiyi aktaran nadide bir kişiliktir. Allah ondan razı olsun” ifadelerini kullandı. Kabaklı için ikinci tören İstanbul'daki Türk Edebiyatı Vakfında gerçekleştirildi. Kabaklı ailesi, edebiyatçılar ve sevenlerinin buluştuğu programda yazarın fikirleri anlatıldı. Kabaklı Azerbaycan'da tertiplenecek programlarla da anılacak. Yarın Bakü'de Azerbaycan Yazarlar Birliği Natevan Kulübü'nde Ahmet Kabaklı paneli yapılacak. Bu program sırasında Kabaklı'nın Azerbaycan Türkçesine aktarılan "Yunus Emre" kitabı davetlilere hediye edilecek.

Kısaparmak: Kabaklı'nın sohbetleri mektepti

Sanatçı Fatih Kısaparmak, Türk Edebiyatı Vakfı (TEDEV) tarafından gerçekleştirilen sohbet programında Ahmet Kabaklı'yı, vefatının 17. yılı sebebiyle andı. Daha önce Ahmet Kabaklı'nın sohbetlerine katıldığını aktaran Kısaparmak, mektep olarak nitelediği sohbetlerden çok şey öğrendiğini söyledi. Kısaparmak, TEDEV'de konuşma yapmaktan dolayı yaşadığı heyecanı şu şekilde ifade etti: Eskiden burada kalabalıklara çay servisi yaparak toplantılardan istifade etmeye çalışırdık. Bugün burada konuşma yapıyor olmak benim için rüya gibi bir şey. Bir gün burada oturacağımı hiç düşünemezdim.