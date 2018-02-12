Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üsküdar Kitap Fuarı, bu sene dördüncü defa kapılarını kitapseverlere açtı. Fuar, önümüzdeki bir hafta boyunca, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde gezilebilecek. Edebiyattan sanata, spordan siyasete, tarihten düşünceye pek çok sahada faaliyetin gerçekleştirileceği fuar müddetince 250’yi aşkın edebiyatçı, yazar ve gazeteci okuyucularla buluşacak. Fuara katılacak isimlerin arasında Serdar Tuncer, Leyla İpekçi, Semih Kaplanoğlu, Sibel Eraslan, Tarık Tufan, Erhan Afyoncu ve İhsan Süreyya Sırma gibi isimler bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 85 bin kişinin ziyaret ettiği fuarı bu yıl 100 binin üzerinde kitapseverin ziyaret etmesi bekleniyor. Kitap fuarına Hakikat Kitabevi ve İhlas Vakfı da ortak bir stantta katılıyor. 100 yayınevinin iştirak ettiği fuar, 18 Şubat pazar akşamı kapanacak.