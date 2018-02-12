Azerbaycanlı meşhur yönetmen Elçin Musaoğlu imzası taşıyan dokümanter filmin galası, Malatya Uluslararası Film Festivali çerçevesinde Malatya’da gerçekleştirildi. Dokümanter filmde, Azerbaycanlı sanatçı, iş adamı ve bazı vatandaşların o geceye dair izlenimleri yer alıyor. Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da yaşadıkları çarpıcı hadiseleri de şahitlerin gözünden aktaran belgeselin çekimleri Bakü, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Malatya’da gerçekleştirildi. İHA
15 Temmuz gecesine “gardaş” bakışı
12.02.2018 - 04:47 | Son Güncelleme: 12.02.2018 - 04:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
15 Temmuz gecesi Türkiye’de yaşanan hadiselerin kardeş ülke Azerbaycan gözüyle beyazperdeye aktarıldığı “Türkiye Benim de Vatanım” isimli belgesel bir galayla tanıtıldı.
Etiketler : türkiye benim de vatanım,15 temmuz,
542984 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/542984.aspx
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