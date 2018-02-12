Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycanlı meşhur yönetmen Elçin Musaoğlu imzası taşıyan dokümanter filmin galası, Malatya Uluslararası Film Festivali çerçevesinde Malatya’da gerçekleştirildi. Dokümanter filmde, Azerbaycanlı sanatçı, iş adamı ve bazı vatandaşların o geceye dair izlenimleri yer alıyor. Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da yaşadıkları çarpıcı hadiseleri de şahitlerin gözünden aktaran belgeselin çekimleri Bakü, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Malatya’da gerçekleştirildi. İHA