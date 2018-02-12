Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şubat ayının 2'inci haftasında "Şekerpare", "Komik-i Şehir Naşit Bey", "Cibali Karakolu", "Sızı", "Kahvede Şenlik Var", "Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar", "Ben Çağırmadım" adlı oyunlar sahneye konulacak.

Çocuk oyunlarından ise "Harikalar Mutfağı", "Üzgün Ağaçlar Ülkesi", "Alaaddin'in Sihirli Lambası", "Yaşasın Barış", "Dedektif Köpek Cash", "Pollyanna", "Bir Kümes Hikayesi", "Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt", "Elma Kurdu Kırtık" ve "Karagöz Çiftlik Bekçisi" isimli eserler, çocuk seyircileriyle buluşacak.

"Şekerpare"



Türk sinemasının ünlü klasiği olarak bilinen "Şekerpare", Bekçi Cumali'nin Galata'nın "namlı" kızlarından "Şekerpare"ye olan aşk hikayesini anlatıyor.

Yavuz Turgul'un yazıp, Engin Alkan'ın yönettiği oyunda, Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Berfu Aydoğan, Cafer Alpsolay, Dolunay Pircioğlu Kaya, Emre Çağrı Akbaba, Engin Alkan, Ercan Demirhan, Nurdan Gür, Onur Demircan, Tarık Köksal, Uğur Dilbaz, Volkan Öztürk, Yağmur Damcıoğlu Namak, Yeşim Mazıcıoğlu Bulut, Zeynep Göktay Dilbaz, Selin Türkmen ve Çağlar Ozan Aksu rol alıyor.

Oyun, 14-17 Şubat tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde seyredilebilecek.

"Komik-i Şehir Naşit Bey"



Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Naşit Özcan'ın hayatından kesitler sunan "Komik-i Şehir Naşit Bey" adlı oyun, 14-17 Şubat tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde gösterime sunulacak.

Gökhan Erarslan'ın yazdığı ve Ali Yaylı'nın yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Bora Seçkin, N. Can Tarakçı, Emrah Can Yaylı, Erkan Akkoyunlu, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Kutay Kırşehirlioğlu, Mehmet Avdan, Metin Çoban, Şeyda Arslan, Naşit Özcan, Özgür Dağ, Rahmi Elhan, Semah Tuğsel ve Sinan Bengier rol alıyor.

"Cibali Karakolu"



Henri Keroul ile Albert Barre'nin yazdığı, Muammer Karaca ve Refik Kordağ'ın uyarladığı "Cibali Karakolu" oyunu, 17-20 Ocak tarihlerinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde seyirci karşısında olacak.

Nedret Denizhan'ın yönettiği oyunda, Berrin Koper, Tarık Şerbetçioğlu, Derya Kurtuluş, Zihni Göktay, Cem Uras, Eylül Soğukçay, Şehnaz Bölen Taftalı, Hülya Arslan, Doğan Altınel, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Murat Derya Kılıç, Tuğçe Açıkgöz, Müge Çiçek, İbrahim Ulutaş ve Begüm Yazıcıoğlu rol alıyor.

Türk tiyatrosunun baş eserlerinden biri olan ve ilk kez 1904'te Fransa'da sahnelenen oyunda, kadın-erkek ilişkileri başta olmak üzere, paranın ilişkilerdeki etkisi, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin neden olduğu yetersizlik gibi konular işleniyor.

"Sızı"



"Sızı" adlı oyun, Anadolu coğrafyasının 1913-1941 yıllarında, dış güçlerin oluşturmaya çalıştığı bir kaosun eşiğindeyken, bir grup Ermeni ailesinin önce İstanbul'a, sonra Paris'e gitmek zorunda kalmasını konu ediniyor.

Salih Efiloğlu'nun yazıp, Kubilay Penbeklioğlu'nun yönettiği oyunda Ali Murat Altunmeşe, Emel Bertan, Erhan Özçelik, Ersin Sanver, Esin Umulu, İrem Erkaya, Kamer Karabektaş, Mert Asutay, Musa Arslanali, Oğuzhan Oğuz, Ömer Naci Boz, Samet Silme, Seda Yılmaz, Şirin Asutay, Yasemin Tunca ve Yılmaz Aydın rol alıyor.

Oyun, 14-17 Şubat tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde görülebilecek.

"Kahvede Şenlik Var"



Sabahattin Kudret Aksal'ın yazıp, Murat Ozan'ın yönettiği oyun, kadın-erkek rolleri, toplumsal kurallar ve bu kurallar çerçevesinde biçimlenen insan ilişkilerini konu alıyor. Oyunda ayrıca Derya Çetinel, Ertan Kılıç ve Özgür Dereli oynuyor.

Oyun, 14-17 Şubat tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak.

"Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar"



Neil Simon'un yazıp Ersin Umulu'nun yönettiği Broadway müzikali oyun, 15-17 Şubat tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi'nde seyredilebilecek.

Eserin oyuncu kadrosunda ise Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün ve Çağrı Büyüksayar yer alıyor.

"Ben Çağırmadım"



Noel Coward'ın yazdığı Reşiha Vafi ve Vasfi Rıza Zobu'nun çevirdiği, Engin Gürmen’in ise yönetmen koltuğuna oturduğu oyun, 15-17 Şubat tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde görülebilecek.

Oyunda, Neşe Ceren Aktay, İrem Arslan, Tolga Yeter, Engin Gürmen, Betül Kızılok Bavli, Pelin Budak ve Aslı Seçkin rol alıyor.

Eserin konusu ise şöyle:

"Yazacağı yeni romana konu arayan Mithat, o akşam yakın dostlarını ve doğaüstü yetenekleriyle etrafta ün salmış Madam'ı akşam yemeğine davet eder. Mithat'ın amacı hem mesleğine dair biraz gözlem yapmak hem de misafirleri ile keyifli bir akşam geçirmektir. Ancak işler hiç beklenmedik bir şekilde ilerler. Mithat ve karısı Leyla için, o akşamdan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır."

Çocuklar için oyunlar

Çocuk oyunlarında ise 18 Şubat'ta "Harikalar Mutfağı" Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi" Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde, "Alaaddin'in Sihirli Lambası" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde, "Yaşasın Barış" Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde, "Dedektif Köpek Cash" Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde, "Pollyanna" Ümraniye Sahnesi'nde, "Bir Kümes Hikayesi", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde çocuk seyircileriyle buluşacak.

"Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt" adlı oyun ise 15 Şubat'ta Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Elma Kurdu Kırtık" 15-16 Şubat tarihlerinde Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Sahnesi'nde, "Karagöz Çiftlik Bekçisi" 15-16 Şubat'ta Gaziosmanpaşa Ferih Egemen Çocuk Sahnesi'nde çocuklarla buluşacak.