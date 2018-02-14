Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edebiyattaki hikâye türünün ustaları ve hikâye meraklıları bir araya geliyor. Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali, bu yıl 20-24 Mart tarihlerinde İstanbul’da üçüncü defa tertipleniyor. Yerli ve yabancı 35 hikâyecinin katılacağı festival “Anlatıyorum Öyleyse Varım!” mottosuyla yapılacak. Her yıl Türk edebiyatının usta bir öykücüsünün şeref misafiri olarak ağırlandığı festivalde, deneme ve hikâye türlerinde ilham verici eserler ortaya koyan usta yazar Yıldız Ramazanoğlu onur konuğu olarak yer alacak. 3. Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali Genel Sanat Yönetmenliğini yürüten Aykut Ertuğrul, festival hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu yıl ‘Anlatıyorum öyleyse varım!’ diyoruz. Çünkü sadece hikâye anlatıcıları ya da yazarlar değil, bizzat insan kendisini hikâyeyle tanımlar, inşa eder ve aktarır. Anlattıkça varoluşumuzu idrak eder ve anlattıkça birbirimizi anlamaya doğru adım atarız.”

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Nağmedar ve Merkezefendi Kütüphanesi gibi hususi mekânlar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.