Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta “İstanbul’dan Anadolu’ya Seslerin Cemi” konserine ev sahipliği yapacak. 27 Şubat salı akşamı gerçekleştirilecek konserde, Özel ve Karademir’e gitar virtüözü Cenk Erdoğan ve kemençe ustası Derya Türkân eşlik edecek. Konserde, dünya müziğinde ülkemizi temsil eden ikili, kendi üsluplarınca inşa ettikleri vizyonlarıyla, Anadolu’nun seslerini yeni ufuklara taşıyacak.