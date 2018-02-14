İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta “İstanbul’dan Anadolu’ya Seslerin Cemi” konserine ev sahipliği yapacak. 27 Şubat salı akşamı gerçekleştirilecek konserde, Özel ve Karademir’e gitar virtüözü Cenk Erdoğan ve kemençe ustası Derya Türkân eşlik edecek. Konserde, dünya müziğinde ülkemizi temsil eden ikili, kendi üsluplarınca inşa ettikleri vizyonlarıyla, Anadolu’nun seslerini yeni ufuklara taşıyacak.
İki ayrı ses sahnede vem olacak
14.02.2018 - 07:18 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 07:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enstrümanları üzerindeki hâkimiyetlerini bir araya getiren tambur sanatçısı Özer Özel ve bağlama ustası Coşkun Karademir “Seslerin Cemi” adını verdikleri projeyle sahne almaya devam ediyor.
Etiketler : konser,
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