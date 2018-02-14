Çünkü yeteri kadar salon yok. Gençlerin kurduğu çok tiyatro var ve ben bu anlamda umutsuzluk içinde büyük bir umut görüyorum” dedi. Gürzap, tiyatro oyuncularının sinemada rol olmasına da değinerek “Tiyatro, gözümüzü açtığımız yer. Tiyatronun yeri çok başka ama oyuncu, iyi ve kaliteli olan her yerde mutluluk duyar” diye konuştu.
Kurallarına göre oynayamıyoruz
14.02.2018 - 07:20 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 07:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransız yazar Yasmina Reza’nın kaleme aldığı “Sanat” oyununda Cihan Ünal ve Mutlu Güney ile aynı sahneyi paylaşan sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Can Gürzap “Artık tiyatronun kurallarına göre oynama imkânı kalmadı.
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543525 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/543525.aspx
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