Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çünkü yeteri kadar salon yok. Gençlerin kurduğu çok tiyatro var ve ben bu anlamda umutsuzluk içinde büyük bir umut görüyorum” dedi. Gürzap, tiyatro oyuncularının sinemada rol olmasına da değinerek “Tiyatro, gözümüzü açtığımız yer. Tiyatronun yeri çok başka ama oyuncu, iyi ve kaliteli olan her yerde mutluluk duyar” diye konuştu.