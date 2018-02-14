Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pera Müzesi, Hep Kitap iş birliğiyle “Uydurmanın İncelikleri: Kurmaca Üzerine Kişisel Yaklaşımlar” isimli kitaptan yola çıkan bir konuşma serisi düzenliyor. Konuşma serisinde, kitapta yer alan yazarların yaklaşımları edebiyat meraklılarıyla paylaşılacak ve amatör yazarlara yeni kapılar açılacak. Her ay gerçekleşecek konuşmalar çerçevesinde aralarında Hakan Günday, Mario Levi, Müge İplikçi, Seray Şahiner ve Yavuz Ekinci’nin de olduğu yazarlar, katılımcılarla bir araya gelecek. Serinin ilk konuşması yazar Doğu Yücel, İsmail Güzelsoy ve Seray Şahiner’in katılımı ile 21 Şubat’ta Pera Müzesi’nde yapılacak.