Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

18 Şubat’ta İstanbul’daki Trump Tiyatro’da başlayacak olan oyun, Anadolu’da da sahnelenecek. Seyirciler bir kuaför salonunda geçen oyunda, hikayeye katılıyorlar ve kuaför salonuna sızan katili oyunculara soru sorarak tespit ediyorlar. Oyunun yeni versiyonu, Nedim Saban tarafından sahneleniyor. Eserde Melek Baykal, Veysel Diker, Ebru Saçar ve Cem Güler rol alıyor.