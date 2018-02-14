18 Şubat’ta İstanbul’daki Trump Tiyatro’da başlayacak olan oyun, Anadolu’da da sahnelenecek. Seyirciler bir kuaför salonunda geçen oyunda, hikayeye katılıyorlar ve kuaför salonuna sızan katili oyunculara soru sorarak tespit ediyorlar. Oyunun yeni versiyonu, Nedim Saban tarafından sahneleniyor. Eserde Melek Baykal, Veysel Diker, Ebru Saçar ve Cem Güler rol alıyor.
Guinness’li oyun yine perde diyor
14.02.2018 - 07:22 | Son Güncelleme: 14.02.2018 - 07:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Guinness Rekorlar Kitabı’na geçen interaktif komedi oyunu ‘Şen Makas’, Türk tiyatroseverlerle buluşuyor.
Etiketler : şen makas,
543527 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/543527.aspx
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