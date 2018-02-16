Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yıktığımız 8-9 katlı binaların yerine Anıtlar kurulu kararı gereği 3’er katlı binalar yapabileceğiz. Hak sahiplerini mağdur etmemek adına bu denklemi çözmek için çalıştık. Proje bu yüzden gecikti” dedi. Havadan görüntülenen bölge ise adeta savaştan çıkmış bir mahalle görünümünde. Mahalle aralarında kapı ve pencereleri sökülmüş boş betonarme binalar, yarısı çökmüş ahşap evler, terk edilmiş sokaklarında hurda otomobillerin bırakıldığı alan adeta korku filmlerinin çekildiği film platolarını andırıyor. Sokak aralarında yıkılmış birçok binanın boş arazisine ise çevre esnafı araçlarını park ediyor.