Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Kara Panter, siyahi olmasına rağmen 60’ların ABD’sindeki çizgi romanlarda yer alabilmiş bir karakter… Rengiyle, diğerlerinden ayrıldığı gibi Batı’ya yabancı hikâyesi de onu farklı kılıyor. İlk defa ‘Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı’nda beyazperdeye yansıyan süper kahraman, şimdi de müstakil bir filmle sinemaseverlerle buluşuyor. ‘Kara panter’ (Black Panther) filminin yönetmenliğini, Rocky serisinden tanıdığımız Ryan Coogler üstleniyor. Afrika ve siyahilerin kültürüne odaklanan filmde; Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Andy Serkis ve Martin Freeman gibi isimler rol alıyor.

ALTIN ŞEHRİN HÜKÜMDARI

Marvel evreninin bir önceki filmi ‘Kahramanların Savaşı’nın üzerinden devam eden Siyah Panter’de önce Wakanda’daki hükümdarlık değişimine şahitlik ediyoruz. Afrika’daki Wakanda, bir üçüncü dünya ülkesi zannedilen ancak kimsenin bilmediği çok yüksek teknolojilere sahip bir memleket. Wakandalılar, sahip oldukları vibranyum madeni sayesinde uçan vasıtalar, manyetik ulaşım yolları ve inanılmaz sağlık teknolojileri geliştirmişler. Ama en mühimi, bunu bütün dünyadan saklamayı başarabilmişler. T’Challa namıdiğer Siyah Panter de, babasının Birleşmiş Milletler toplantısında öldürülmesinin ardından işte bu ülkede kral oluyor.

MAZİDEN GELEN DÜŞMAN

Ancak hükümdar olduktan sonra maziden çıkıp gelen düşmanlarla uğraşmak durumunda kalıyor; maden kaçakçısı Ulyses Klaw’ın Güney Kore caddelerinde peşine düşen Kara Panter, ardından geçmişin aile sırlarıyla baş etmeye çalışıyor. En zoru da, dünyadaki siyah insanların için neler yapacağına karar vermek mecburiyetinde kalıyor.

SÖMÜRGECİLİK TAŞLANIYOR

Siyah Panter, “Asla süper kahraman filmi seyretmem” diyenleri bile kendine çekecek bir eser olmuş; güçlü sayılabilecek bir hikâye, muhteşem görsellikle buluşmuş. Mizahi tecrübeler bazen ‘karavana’ kalmış ama bu filmin eğlencesinden çok fazla şey götürmemiş. Filmde dövüş koreografileri de dengeli tutulmaya çalışılmış. Bu sebeplerden ötürü Siyah Panter için yapılan “Marvel’in en iyi filmi” yorumu çok abartılı durmuyor. Bunların yanında filmin fikri yönü de oldukça derinlikli. Kral T’Challa’nın, Wakanda ülkesini dünyadan izole tutup tutmama dilemması üzerinden de hükümdarlığın zorlukları temas edilmiş. Bir siyahi süper kahraman filminden beklenildiği üzere de, bolca eşitlik mesajları verilip, Batı’nın sömürgeci mazisine taşlama yapılmış. (Ama bir CIA ajanı onlara yardımcı olarak seçilmiş) Ancak filmdeki altın şehir Wakanda fikrinde, apaçık mühim bir İslami kültür merkezi olan Timbuktu’dan esinlenilmiş. Her ne kadar film fantastik olsa da, bu kültüre temas edilmemiş, aksine Wakandalılar paganist olarak resmedilmiş. Yine de bir bütün olarak bakıldığında Kara Panter, Marvel evrenini tazeleyecek, güçlü bir eser olmuş.

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

- ‘Sofra Sırları’

- ‘Kapıdaki Sır’

- ‘Ben, Tonya’

- ‘Mutlu Canavar Ailesi’

- ‘Antep Fıstığı’

EN ÇOK SEYREDİLENLER

- ‘Kayhan’ 252 bin 458

- ‘Cebimdeki Yabancı’ 136 bin 422

- ‘Özgürlüğün Elli Tonu’ 131 bin 439

- ‘Labirent: Son İsyan’ 78 bin 736

- ‘Deliha’ 2 74 bin 660

*9 -11 Şubat rakamları...