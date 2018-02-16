Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü, “Oyun Yazarlığı” projesini başlatıyor. İzmir Devlet Tiyatrosunun ev sahipliğinde yarın başlayarak 19 Şubat’a kadar devam edecek projeyle DT bir ilke imza atacak. Urla AKM ve Konak Sahnesi’nde düzenlenecek proje, yerli yazarların yetiştirilmesine, Türk yazarlarının yabancı ülkelerde tanıtılmasına ve Türkiye’deki edebiyat alanındaki çoraklaşmanın önüne geçmeye katkı sağlayacak. Proje çerçevesinde pilot okul seçilen üniversitelerde, öğrencilerin tiyatro yazımına daha dikkatli eğilmesini sağlama amacına yönelik adımlar atılacak. DT bünyesinde de yazarlık atölyeleri kurularak tiyatro oyuncularıyla ortak bir proje oluşturulacak.