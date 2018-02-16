Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin desteğiyle tertiplenen ‘Şairlerin İzinde Kapalıçarşı Şiirleri’ yarışmasının kazananları mükâfatlarını aldı. Yarışmanın “Şairler” kategorisinde “Zamanın Ruhu Kubbelerinde” şiiriyle Mahmut Topbaşlı birinci oldu. Mükâfat töreninde konuşan TYB İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı “İstanbul’un nezih yerlerinden Kapalıçarşı, hakkında en çok şiir yazılan mekânlardandır. Bu yarışma sayesinde Kapalıçarşı’nın sadece bir çarşı olmadığını, aynı zamanda bir kültür merkezi olduğunu da anlamış olduk” dedi.