Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bora Egemen’in yönetmenliğini üstlendiği filmde; Tatlıtuğ’a Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir eşlik ediyor. Bir balıkçı olan Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Ali, eşinden ayrıldıktan sonra hayatını oğlu Efe’ye adıyor. Ancak diğer çocuklardan çok farklı olan Efe’nin iletişim problemleri var; ne gülüp oynayabiliyor ne de konuşulanlara reaksiyon veriyor. Oğlunun bir defa olsun kendisine baba demesini isteyen Ali, bazen ümitsizliğe kapılsa da bu uğruda büyük fedakârlıklara girişiyor. Nihayet minik Efe’nin bilinmeyen bir kabiliyeti ortaya çıkıyor. Çarpıcı diyaloglarla dolu olan film, motive edici bir azim hikâyesi...