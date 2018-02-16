Bora Egemen’in yönetmenliğini üstlendiği filmde; Tatlıtuğ’a Büşra Develi, Yücel Erten ve Alihan Türkdemir eşlik ediyor. Bir balıkçı olan Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı Ali, eşinden ayrıldıktan sonra hayatını oğlu Efe’ye adıyor. Ancak diğer çocuklardan çok farklı olan Efe’nin iletişim problemleri var; ne gülüp oynayabiliyor ne de konuşulanlara reaksiyon veriyor. Oğlunun bir defa olsun kendisine baba demesini isteyen Ali, bazen ümitsizliğe kapılsa da bu uğruda büyük fedakârlıklara girişiyor. Nihayet minik Efe’nin bilinmeyen bir kabiliyeti ortaya çıkıyor. Çarpıcı diyaloglarla dolu olan film, motive edici bir azim hikâyesi...
Yaralı bir adam evladının peşinde
16.02.2018 - 07:31 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 07:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kıvanç Tatlıtuğ’un başrolünde oynadığı ‘Hadi Be Oğlum’, evladıyla irtibat kurmak isteyen bir babanın dramatik hikâyesini merkezine alıyor.
Etiketler : kıvanç tatlıtuğ,hadi be oğlum,
544042 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/544042.aspx
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