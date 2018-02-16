17 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek konferansta, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın hayatı, haneda üyelerinin İstanbul’daki mimari izleri ve sanat hamilikleri gibi birçok farklı konu ile sanat merakları konuşulacak. Prens Abbas Hilmi, Halife Abdülmecid Efendi’nin torunu olan Neslişah Sultan ile son Hidiv Abbas Hilmi Paşa’nın torunu...
Prens Abbas Hilmi ailesini anlatacak
16.02.2018 - 07:37 | Son Güncelleme: 16.02.2018 - 07:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Atlı Köşk’ün ilk sahipleri olan Kavalalı Ailesi’nin hayatını konu alan konferans serisinde bu defa son Hıdiv Abbas Hilmi Paşa’nın torunu Prens Abbas Hilmi’yi ağırlayacak.
Etiketler : prens abbas hilmi,
544045 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/544045.aspx
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