Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

17 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek konferansta, Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın hayatı, haneda üyelerinin İstanbul’daki mimari izleri ve sanat hamilikleri gibi birçok farklı konu ile sanat merakları konuşulacak. Prens Abbas Hilmi, Halife Abdülmecid Efendi’nin torunu olan Neslişah Sultan ile son Hidiv Abbas Hilmi Paşa’nın torunu...