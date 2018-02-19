Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaliforniya Uluslararası Film Festivali ile Revolt Film Festivali’nde kısa film antolojisine katılma başarısı da gösteren “Su”, Fransa’da yapılacak festivalin Kısa Film Köşesi’nde gösterilecek. Başrollerinde Alper Uzun ve Oğuzcan Koçyiğit’in yer aldığı 15 dakikalık eser, iki gezgin arkadaşın çıktıkları yolda araçlarının bozulmasını ve ardından iç hesaplaşmaya girişmelerini mevzu ediniyor.