Kaliforniya Uluslararası Film Festivali ile Revolt Film Festivali’nde kısa film antolojisine katılma başarısı da gösteren “Su”, Fransa’da yapılacak festivalin Kısa Film Köşesi’nde gösterilecek. Başrollerinde Alper Uzun ve Oğuzcan Koçyiğit’in yer aldığı 15 dakikalık eser, iki gezgin arkadaşın çıktıkları yolda araçlarının bozulmasını ve ardından iç hesaplaşmaya girişmelerini mevzu ediniyor.
Cannes’da ‘Su’ akacak
19.02.2018 - 06:45 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 06:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tolga Okur’un yönetmenliğini üstlendiği “Su” (Water) kısa filmi, 50 bin eserin arasından sıyrılarak Cannes Film Festivali’nde gösterilmeye hak kazandı.
Etiketler : cannes,cannes film festivali,
544723 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/544723.aspx
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