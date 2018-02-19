Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Padişahların sofra takımları, kristal eserler, Sultanların mühürleri, kılıçlar... Dolmabahçe Sarayı’nda, Millî Saraylar Envanteri’nde bulunan değerli eşyalar sergilenmeye başladı. Saraydaki 1. ve 2. Hazine Sergi Salonları TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından ziyarete açıldı. Sergi salonlarında; dekoratif eserler, Osmanlı padişahları için imal edilen sofra takımları, padişahların şahsi eşyaları, diplomatik hediyelerden bazıları, dinî merasim eşyaları, padişah ve hanedan üyeleri tarafından kullanılmış kılıçlar, yazı takımları ve mühürler gibi 612 adet sergileniyor. Osmanlı devrinde, ‘Mabeyin Kileri’ olarak kullanılan mekan, 1. Hazine Sergi Salonu olarak düzenlendi. Salonda Sultan 2. Abdülhamid Han’ın porselen ve altın takımları, yabancı misafirlere hazırlanan bir ziyafet masası da bulunuyor. Sarayın yapıldığı tarihlerde Hünkâr Dairesi Kileri olarak bir diğer mekân ise 2. Hazine Sergi Salonu olarak hazırlandı. Sergi, pazartesi ve perşembe hariç ziyarete açık olacak.