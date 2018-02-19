1-18 Mart 2018 tarihleri arasında bütün dünyadan, kuklacıları buluşturacak faaliyette 26 ülkeden 50 topluluk, 59 sahnede 281 gösterim yapacak. Festival Direktörü Selçuk Dinçer, Türkiye’de genelde “Karagöz ve Hacivat” olarak bilinen kuklanın değişik ülkelerden başarılı örnekleri getireceklerini söyledi.
Kuklacılar bir araya geliyor
19.02.2018 - 07:04 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 07:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birkaç kukla tiyatrosu topluluğunun katılımıyla küçük bir festival olarak başlayan “İzmir Uluslararası Kukla Günleri”, bu yıl birçok ülkeden tiyatro topluluklarının katılımıyla 12’nci defa gerçekleştirilecek.
Etiketler : kukla,
544725 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/544725.aspx
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