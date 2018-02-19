Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1-18 Mart 2018 tarihleri arasında bütün dünyadan, kuklacıları buluşturacak faaliyette 26 ülkeden 50 topluluk, 59 sahnede 281 gösterim yapacak. Festival Direktörü Selçuk Dinçer, Türkiye’de genelde “Karagöz ve Hacivat” olarak bilinen kuklanın değişik ülkelerden başarılı örnekleri getireceklerini söyledi.