Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin 17. asır İstanbul’unu anlatan kısmını özel bir baskıyla neşretti. Kitapta 400 yıl önceki İstanbul’un tüm yönleriyle ele alındığı kısım, tarihçi Dr. Seyit Ali Kahraman’ın çevirisiyle okuyucuya sunuluyor. Bu baskıda Evliya Çelebi’nin İstanbul’una, Osmanlı sanatçılarının elinden çıkan en çarpıcı İstanbul minyatürleri ve haritaları eşlik ediyor.