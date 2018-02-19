İstanbul Ticaret Odası (İTO), Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin 17. asır İstanbul’unu anlatan kısmını özel bir baskıyla neşretti. Kitapta 400 yıl önceki İstanbul’un tüm yönleriyle ele alındığı kısım, tarihçi Dr. Seyit Ali Kahraman’ın çevirisiyle okuyucuya sunuluyor. Bu baskıda Evliya Çelebi’nin İstanbul’una, Osmanlı sanatçılarının elinden çıkan en çarpıcı İstanbul minyatürleri ve haritaları eşlik ediyor.
Evliya Çelebi’nin İstanbul’u
19.02.2018 - 07:05 | Son Güncelleme: 19.02.2018 - 07:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmanlının meşhur seyyahı Evliya Çelebi’nin 4 asır önce yazdıkları, hususi bir eserle yeniden okuyucuyla buluşuyor.
Etiketler : evliya çelebi,istanbul,seyahatname,
544726 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/544726.aspx
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