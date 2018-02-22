Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, kurum olarak üzerinde çalıştıkları "Osmanlı Tarihi Atlası"nı en kısa zamanda çıkaracaklarını söyledi.

Şeyh Edebali Üniversitesinde düzenlenen bir programa katılmak üzere Bilecik'e gelen Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski tarihi güncel ve yeterli hale getirmek için bazı çalışmalar içinde olduklarını ifade etti.

Turan, bilimin bir anda olup bitmediğini bir çalışmayla ortaya konulabildiğini belirterek Türkiye tarihine ilişkin yeni çıkacak bazı araştırmalarının bulunduğunu, Suriye konulu bir çalışma da yaptıklarını anlattı.

Özellikle Osmanlı Devleti Atlası'na ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Turan, şöyle konuştu:

"Osmanlı Devleti Atlası ve genel anlamda bir Türk Tarihi Atlası yok. Var tarihte ama yeterli değil. En azından güncel ve daha yeterli hale getirmek için çalışmalarımız var. Mesela, atlas konusunda üç kıta diyoruz. Bu Osmanlı sınırları gene en belirgin ve münakaşasız gibi görünen sınırlar Avrupa'dır. Halbuki orası bile tartışmalıdır. Devir devir Osmanlı sınırları içeri girer dışarı çıkar, orada bile bir belirsizlik, bilgi noksanlıkları var."

"Osmanlı'nın en geniş sınırları Afrika'da"

Osmanlı'nın sınırlarının tam anlamıyla anlatılması gerektiğini vurgulayan Turan, "Filmlerde görüyoruz Suudi Arabistan, yarım ada olarak Umman, Hint Okyanusu'na kadar Osmanlı Devleti'nin hakimiyetindedir. Orayı bile hariç tutarız biz. Bunu Avrupalılar yapıyor, kasıtlı yapıyor. Biraz bilgi noksanlığından maalesef biz de yapabiliyoruz. Kitaplara, görsellere de girebiliyor." dedi.

Osmanlı'nın en geniş sınırlarının Afrika'da olduğunu ifade eden Turan, "Maalesef bu sınırlar nereden geçiyor bugün belirgin bir içerikte değildir. Şiddetle ihtiyaç var. Zaman veremiyorum ama en kısa zamanda kurum olarak bunu gerçekleştirip kamuoyu ile paylaşacağız." değerlendirmesini yaptı.