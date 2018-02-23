Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efsanevi filmlerin yönetmeni Ridley Scott, ‘Dünyanın Bütün Parası’yla bir fidye macerasını beyazperdeye taşıdı. Getty’nin torunu için istenen fidyeyi ödememesinin ardından yaşananları mevzu edinen filmde; Michelle Williams, Christopher Plummer ve Mark Wahlberg gibi oyuncular rol alıyor. Filmin hikâyesi şöyle: 16 yaşındaki John Paul Getty, beklemediği bir anda fideye için kaçırılıyor. John’un çaresi annesi de istenen para için kayınpederinin kapısını çalıyor. Ama adeta paraya tapan milyarder dede Jean Paul, torununun hayatı karşılığında milyonlarını vermek istemiyor. Zavallı anne, John’a şiddet uygulanmaya başlayınca, dedesi ile fidyeciler arasında zorlu bir müzakereye girişiyor. “Dünyanın Bütün Parası” gerçek hikâyeden güç alan dramatik bir suç filmi...