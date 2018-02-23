Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnanç’ın romanıyla aynı isimi taşıyan müzikli oyunun prömiyeri dün yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından hazırlanan oyunun gösterimi, Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde gerçekleştirildi.Yaklaşık 3 saat süren oyunun ardından konuşan İnanç, en büyük alkışı oyunu hazırlayan ekibin hak ettiğini söyledi. Yönetmenliğini Tarık Şerbetçioğlu’nun üstlendiği oyun, Batılılaşma yolundaki Osmanlı’nın sancılarını, II. Abdülhamid Han’ın son dönemleriyle İttihat Terakki’yi, Binbaşı Fehmi Aksaray’ın gözünden anlatıyor.