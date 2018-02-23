Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özkan’ın “Hurda Heykel Sergisi” bugün Ataşehir’deki Watergarden İstanbul’da ziyarete açılacak. Sanatçının sergisinde, ilk defa görücüye çıkacak üç eserinin yanı sıra 7 bin parçadan oluşan ve 1 yıl süren çalışmanın neticesinde tamamlanan 1 ton ağırlığındaki “Merkür Atı” adlı eseri görülebilecek. Tabiatın gücünün metal ile sergilenmesini amaçlayan sergi, 11 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek. Eskişehir’de yaşayan genç sanatçı Cem Özkan’ın, araba ve uçak parçaları ile hurdalardan meydana getirdiği eserleri geçtiğimiz aylarda popüler olmuştu.