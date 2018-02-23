Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından animasyon, belgesel ve kısa filmler ile senaryo ve diyalog yazım türlerinde 155 projeye 6 milyon 184 bin lira destek verildi. Türkiye’de tek sinema fonu olarak sinema projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlayan Bakanlığa rekor sayıda başvuru yapıldı. Meslek birliklerinin belirlediği isimler ile alanda seçkin uzmanlar ve akademisyenlerden oluşan 14 kişilik Sinema Destekleme Kurulunun toplantısıyla verilen desteklere bin 440 proje başvurdu. Kurulun bu yılki ilk toplantısında, 10 animasyon film yapım projesine 230 bin, 72 belgesel yapım projesine 5 milyon 39 bin, 29 kısa film yapım projesine 407 bin ve 44 senaryo ve diyalog yazım projesine de 508 bin lira destek sağlandı. Yeni ve nitelikli eserlerin üretimine katkı sağlayan, ayrıca animasyon ile kısa filmlere verilen desteklerle genç sinemacıların sektöre adım atmalarına imkan verilen kurulun ikinci toplantısı ise mart ayında yapılacak. Toplantıda, uzun metrajlı kurgu film yapım, ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen ve yapım sonrası türlerindeki destek başvuruları değerlendirilecek.