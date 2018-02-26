Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycanlı savaş muhabiri ve yönetmen Vahid Mustafayev, Ermeni askerlerinin 26 Şubat 1992’de, 613 Azerbaycan Türkü’nü öldürerek gerçekleştirdiği ‘Hocalı Katliamı’nı beyazperdeye taşıdı. Mustafayev filminde, katliamı, iki gencin arasındaki tutkulu âşk hikâyesi üzerinden uyarladı. Dünyada 4 festivalde gösterilen ve İngiltere, İtalya, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde vizyona giren film, Türkiye’deki seyirciyle de buluştu. Aynı zaman Azerbaycan’ın millî kahramanı savaş muhabiri Cengiz Mustafayev’in de kardeşi olan yönetmen “Ağabeyim katliamın gerçek yüzünü görüntüledi ve bunu bütün dünyaya yayınladı. Biz de bunlar üzerinden Ermenilerin Azeri Türklerine karşı yaptığı soykırımı gösterdik. Ancak katliamın özü neydi, Ermeniler Hocalı’ya nasıl girdiler ve saldırdılar? Bunların hakkında malumat yoktu. Ben bütün bu soruların cevaplarını araştırdım, katliamdan sağ kurtulanlar görüştüm. Bunun ardından da tarihî bir film çektim. Kahramanlardan biri asker olan Ali Ekber, diğeri ise Bakü’de yaşayan sevgilisi Gönül. Evlenmelerine Hocalı’da yaşananlar imkân vermiyor. Bu hikâyenin hemen arkasında yaşanan katliamı işledik. Ermeni ordusu nasıl geldi, nasıl öldürdüler? Ermenilerin Türklere karşı yaptığı soykırım hakkında daha fazla filmler, belgeseller, kitaplar olmalıdır. Bunu daha çok yapsaydık birkaç gün önce Hollanda meclisinde sözde Ermeni soykırımının kabul edilmesi gibi şeyler olmazdı. Dünya kamuoyuna aslında kimin haklı kimin haksız olduğunu elimizdeki verilerle sunmalıyız” diye konuştu. Mehmet Altunışık İHA