Hizmete 30 Kasım 1924’te açılan ve 1934 yılında “Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” kapsamına alınan İÜ Merkez Kütüphanesi, böylelikle sadece üniversite kütüphanesi olmaktan çıkıp aynı zamanda ulusal nitelik kazandı. İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez ve Nadir Eserler olmak üzere iki ayrı binada okuyucuları ağırlıyor. Ayrıca, engelli araştırmacılar için Merkez Kütüphane bünyesinde Engelsiz Bilgi Merkezi yer alıyor.



“Her görüş, inanç ve dilden farklı tür yayınlar var”

İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci, İÜ Merkez Kütüphanesi’nin kanun kapsamındaki 6 derleme kütüphanesi arasında tek üniversite kütüphanesi olduğunu söyledi. Bu kapsamda yılda yaklaşık 120 bin yayının derlendiğini aktaran Bezirci, şu bilgileri verdi: “Bu şu demektir; Türkiye’de yayımlanan her yayının bir nüshası kütüphanemize gelmektedir. Yılda yaklaşık 120 bin yayın derlenmektedir. Bunlar arasında kitap, dergi, gazete ve diğer materyaller yer almaktadır. Bu 120 bin sayı içerisinde her görüş, inanç ve dilden farklı tür yayınlar yer almaktadır. Kanun kapsamında, derleme kütüphanelerine gönderilen her yayın, kütüphanemizde derlenmektedir. Her konuda; siyasî, tarihî, kültürel, sanatsal vesaire değerli koleksiyona sahip, 1 milyonu geçkin yayın kapasitesine sahip Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biridir. Bu açıdan, sadece üniversite öğrencilerine ve akademisyenlere değil, dış kullanıcı dediğimiz farklı kesimlerden kullanıcılara da hitap eden bir kütüphane. Konumu itibarıyla da çok sayıda kullanıcısı bulunmaktadır.”

Bezirci, kütüphanenin, çok çeşitli meslek gruplarına hizmet verdiğini vurguladı. Kütüphanede uluslararası nitelikte Entegre Kütüphane Otomasyon Sistemi’nin 2012 yılından itibaren kullanıldığını aktaran Bezirci, bu sayede Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı kapsamındaki 35 bağlı şube diye adlandırılan fakülte ve enstitü kütüphaneleri dahil, tüm kütüphanelerin verilerine tek tıkla 7/24 otomasyon ortamından erişilebildiğini kaydetti.

Bilgiye “engelsiz erişim” için Engelsiz Bilgi Merkezi

İÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Dr. Pervin Bezirci, Merkez Kütüphane bünyesinde 2012 yılından itibaren önemli bir hizmet veren diğer bir birimin de Engelsiz Bilgi Merkezi olduğunu belirterek “Merkez, Braille alfabesi için kullanılmak üzere kabartma yazıcı, iki tarayıcı, tarayıcı olarak kullanılan fotokopi makinesi, üç boyutlu şekil-grafik kabartma cihazı, metin büyütücü ekran ve engellilerin kullanımına özel 12 bilgisayar donanımına sahip. Profesyonel sesli kitap oluşturma kabinlerinde, gönüllü okuyucuların yardımıyla sesli kitap arşivi sürekli geliştirilmektedir. İki okuma kabininde, 65 gönüllü tarafından toplam bin 200 saat kitap seslendirme çalışması yapılmıştır” diye konuştu.