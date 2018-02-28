Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, açılışta yaptığı konuşmada, Eczacılık Fakültesi’nin Türkiye’deki eczacılık kültürünün başvuru merkezi niteliğinde olduğunu söyledi. Üniversitede 900’den fazla diploma programı ve 550 anabilim dalı olduğunu ifade eden Ak, “Üniversitemiz, Türkiye’nin akademik camianın en güçlü omurgasını teşkil etmektedir. Bu temsiliyet, bize büyük sorumluluklar da getiriyor” dedi.

Prof. Dr. Ak, müzeciliğin sadece objelerin sergilenmesi olmadığını belirterek, “Üniversitemizde, müze sayılabilecek kültürü, hikayeleri ve objeleri barındırıyoruz. Müzecilik bölümümüz, kültürel miras varlıklarını koruma yüksek lisans programımız var. Şu anda burada üniversitemizin 6. müzesini açıyoruz. Bu da bizim için büyük bir gurur vesilesidir. Yeni 2 müzemizi de açmak için çalışmalara devam ediyoruz. Belki de Türkiye’nin en büyük tıp tarihi müzesini kuruyoruz” diye konuştu.