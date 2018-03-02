Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LONDRA İNGİLTERE - Murat Öztekin

İslam ve Türk sanatları son yıllarda Batı’da hiç olmadığı kadar popüler. Artık çok sayıda modern eserde, hat ve ebru sanatlarından izler görmek mümkün. İşte böyle bir kültürel havada, çok beğenilen bir hat sergisi Avrupa’nın kalbinde tekrar açıldı. Katılım bankası Albaraka Türk’ün desteğiyle şimdiye kadar Macaristan’dan Küba’ya, ABD’den Almanya’ya ve İngiltere kadar birçok ülkede sergilenen ‘Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi’, İngilizlerin büyük rağbetinin ardından geçtiğimiz pazartesi günü Londra’da yeniden kapılarını açtı.

Prof. Uğur Derman’ın küratörlüğünde Londra Asia House Sanat Galerisi’nde görücüye çıkan sergide, günümüz sanatçılarına ait 40 adet eşsiz hat sanatı eseri yer alıyor. Avrupa’da hâlâ yükselen bir trend olan İslamofobiye sanatsal bir cevap mahiyetinde olan sergide, Savaş Çevik, Âdem Sakal, Davut Bektaş ve Nuria Garcia Masip hat sanatçılarının eserleri görülebiliyor. Bunun yanında duayen ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu’nun, ebru ve hat sanatlarını bir araya getirdiği farklı çalışmaları da görücüye çıkıyor.

İSPANYOL HATTAT: Hat benim hayatım

Sergide eseri bulunan İspanyol hattat Nuria Garcia Masip, Fas’ta İslam sanatları hakkında araştırma yaparken hat sanatıyla tanıştığını söylüyor. Daha sonra İstanbul’a gelerek meşhur hattat Hasan Çelebi’den de ders alan sanatçı Masip “Hat benim hayatım demek. Bu sanat bir noktadan sonra yaptığım ve düşündüğüm her şeye dönüştü. Hat sanatına aşkla devam ediyorum, talebeler yetiştiriyorum” diyor.

Hasan Altundağ: Kendimizi geleneksel sanatlara adadık

Yaptıkları sanat çalışmalarını insanımıza karşı bir mesuliyet olarak gördüklerini söyleyen Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, “Eğer bu toplumdan birtakım değerler alıyorsanız karşılığını vermek zorundasınız. Biz kendimizi hat etrafında, İslam ve Türk sanatlarına adadık. Londra’daki ilk sergimizde beklemediğimiz bir alakayla karşılaşmıştık, o gün salonlara sığılmamıştı. Bu yüzden hat sergimizi yeniden açıyoruz” dedi. Kültür sanat sahasındaki yeni planlarına da değinen Altundağ “Albaraka Türk Kültür Sanat Yayıncılığının yakında startını veriyoruz. Ana gövde olarak İslami finansı seçtik ama diğer türlerde de kitaplar neşredeceğiz” diye konuştu.