Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce düzenlenen ve 39 ülkeden çizerlerin eserlerinden oluşan "Mirasımız Kudüs" uluslararası karikatür sergisi sanatseverlerle buluştu.

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği'nin (UWC) katkılarıyla hazırlanan sergi, Sultanahmet'teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde açıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, sergide farklı ülkelerden 232 çizerin 600'den fazla eseri arasından seçilen 65 karikatürün yer aldığını söyledi.

Çizgilerin diline kulak vermek gerektiğini aktaran Şahin, "Sanat, çizgi, resim, bunların her biri bedii zevklerimize hitap eden dallar ama bazen bedii tarafı da aşar vicdanlarımıza hitap eder. Bazen bir çizgi, bir resim, bir atom bombasının etkisinden çok daha büyük bir etki gösterir. Onlar ölüme yol açarken çizgiler veya sanat, bir parça metin, vicdanların topluca uyanmasına vesile olur." dedi.

Şahin, Mekke, Medine ve Kudüs'ün mukaddes şehirler olduğuna işaret ederek, "Gidiyorsunuz, sadece taş ve toprak görüyorsunuz. Tabii güzellik adına ağaç, orman, yeşil ya da mavi hiçbir şey bulamıyorsunuz ama bir taraftan da mukaddes beldeler diye bizim için çok önemli. Şunu düşünüyorum, Cenab-ı Hakk, herhalde o kadar büyük anlam ve önem atfetmiş ki diğer hiçbirine ihtiyaç kalmamış. Başka hiçbir şeyle süslemeye gerek kalmamış." ifadelerini kullandı.

"Orta Doğu değil merkez coğrafya"

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da İstanbul'un, Kudüs'ün en güzel, duygusal ve hissedilebilir şekilde konuşulacağı yer olduğunu dile getirdi.

Orta Doğu diye anılan bölgenin aslında "merkez coğrafya" olduğunu ve o bölgede kanayan bir yaranın bulunduğunu ifade eden Çamlı, "İnşallah bu yaranın tez zamanda kapanmasını diliyorum. Bu yarayı, davayı ve amacı kim nasıl anlatırsa anlatsın, anlatmamız, diri tutmamız lazım. Bu manada da karikatürist kardeşlerimizi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise Kudüs'ün birçok inanç grubu açısından mukaddes ve özel bir yer olduğu değerlendirmesini yaptı.

Uysal, Kudüs konusunun çok hassas olduğuna dikkati çekerek, "Üzülüyoruz, dünya bugüne kadar görmediği vahşeti yaşıyor orada. Tabii bununla birlikte seviniyoruz diyemesek de en azından bu üzüntünün karşısında bütün dünyanın Kudüs konusunda bu kadar duyarlı olması bizim yüreğimize en azından su serpiyor." dedi.

"Hepimiz Kudüs'le imtihandayız"

Kudüs'ün sürekli gündemde tutulması ve oradaki mücadele için herkesin katkı sağlaması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Geçmişte nasıl ki Kudüs dediğimiz zaman, barış, huzur, inançların bir arada huzur ve barış içerisinde yaşayabildiği tek yer olarak akla geliyordu, inşallah eski kimliğine kavuşur." temennisinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da Kudüs konusunun çok farklı açılardan ele alınması gerektiğini söyledi.

Serginin bu anlamda son derece anlamlı ve önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, "Kudüs'e dair, hem akıllara hem vicdana hem gönüllere hem zamana hem tarihe dair en keskin, en acı, en etkili sözü söyleyebilecek kesimlerin başında sanatçılarımız geliyor. Hepimiz Kudüs'le imtihandayız. Siyasetçilerimiz, yöneticilerimiz, vatandaşımız ama en büyük imtihanın da sanatçılarımıza olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Daha kapsamlı ikinci sergi yolda

Yılmaz, serginin "Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması"na başvuran eserlerden oluştuğunu söyleyerek, şunları aktardı:

"Bir gün Ahmet (Altay) Bey Bakanımız Sayın Numan Kurtuşmuş'u ziyarete geldiler. Çalışmalardan bahsederken de bu yarışmadan söz ettiler. Yarışmanın sonucu diye merak ettiğimizde, depoda duran karikatürler ortaya çıktı. Bunun üzerine Sayın Bakanımız bize talimatı verdiler ve 'Bir an önce sergileyelim' dediler. Sayın Bakanımızın talimatı, Sayın Valimizin destekleri, Sayın Belediye Başkanımızın teşvikleriyle bugün burada bu sergi gerçekleşiyor."

Sergide eserleri bulunan sanatçıların büyük kısmının Müslüman olmadığına dikkati çeken Yılmaz, daha geniş kapsamlı ikinci sergi için hazırlıklara başladıklarını anlattı.

Yılmaz, "Sanat Kudüs İçin Ne Söyler" ya da "Sanatın Kudüs'le İmtihanı" konulu bir seri kapsamlı etkinlik için de çalışmalara başladıkları bilgisini verdi.

Sergi, 15 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.