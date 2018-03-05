Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İnsanların sağlıkları için araştırmalar yapan tıp profesörleri, sanatsal meziyetler taşısaydı nasıl olurdu? Bu sualin cevabı Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Öztürk’ün hayatında saklı... Zira Öztürk, tıp araştırmacısı kimliğinin ötesinde kabiliyetlere sahip... Kendisi yaklaşık 30 yıldır fotoğraf sanatıyla, dahası yıllardır yaban fotoğrafçılığıyla uğraşıyor. Brezilya’dan Kenya’ya, Tanzanya’dan Malezya ve Avustralya’ya kadar dünyanın 4 kıtasını dolaşan Öztürk, yaban hayatının eksantrik dünyasını karelerine sığdırıyor. Çok az fotoğraf sanatçısına nasip olan enstantaneleri de çekmeyi başaran Prof. Dr. Öztürk, şimdi bu eserlerini “Yabana Tanıklık” ismini verdiği bir sergiyle görücüye çıkarıyor. Biz de Taksim Metrosu Kültür AŞ Sanat Galerisinde açılan sergi vesilesiyle kendisiyle bir sohbet gerçekleştirdik...

“Fotoğraf benim için hep hobinin ötesindeydi. Hatta öyle ki işe bile fotoğraf makinesiyle giderdim” diyen Prof. Dr. Öztürk, yaban hayatı merakını şöyle anlatıyor: Ben Karadenizliyim. Tabiat sevgim ve yaban hayatına tutkum çok büyük. Zaman içerisinde yaban hayatının merkezlerine giderek bu tutkumu fotoğraflarıma yansıttım.



SAVANALAR, YAYLA GİBİ

Fotoğraf çekmek için dünyanın farklı yerlerinde, zorlu şartlar altında konakladığını söyleyen Öztürk “Bazen vahşi ormanların ortasında çadırlar kurdum, bazen kulübelerde konakladım. Ama emniyetli dolaştığım için kendimi tehlike altında hissetmedim. Bence yabancısı olduğumuz şehirlerde daha çok tehlike altındayız” şeklinde konuşuyor.

Yağmur ormanlarına ve yaban hayatın hiç yabancılık çekmediğini anlatan fotoğraf sanatçısı “Âlemde farkında olmadığımız çok şey var. Dünyanın belirli yerlerinde, insanoğlu müdahale etmese çok daha güzel olabilecek bir ortamlar mevcut. Ben özellikle Afrika’da kendimi çok rahat hissediyorum, ana vatanım gibi geliyor. Savanada kaldığınız zaman, kendinizi Karadeniz yaylalarındaymış gibi hissediyorsunuz” ifadelerini kullanıyor.



AVCI JAGUARI 4 GÜNDE ÇEKTİ

Prof. Öztürk fotoğraf seyahatleri esnasında hiç aklından çıkmayan maceralarından birini de şöyle kelimelere döküyor: Seyahatlerimde en unutamadığım şey, Brezilya’da bir jaguarın timsah avladığı sahneydi. Çok zor görüntülenen jaguarları çekmek istiyordum. Bunun için Güney Amerika’daki bataklık bölgesi Pantanal’a gittim. Çok şanslıydım; zira bir yaban fotoğrafçısının belki de hayatında bir defa şahit olabileceği jaguarın timsah avlama sahnesini görüntüledim. Başkalarının aylarca kaldığı yerde, 4 günde istediğime ulaştım. Bu benim için mühim bir hadiseydi…

HEDEFİNDE 3 KEDİ VAR

Çok sayıda yabani hayvanı karelerine sığdıran Prof. Dr. Gürkan Öztürk’ün asıl hedefi ise 7 büyük vahşi kediyi görüntülemek. Öztürk maksadını şöyle anlatıyor: Bu vahşi kedilerden 4 tanesini çektim, 3 kedim kaldı. Hedefimde bir tane kaplan, puma ve kar leoparını görüntülemek var. Diğer ikisi kolay ama kar leoparını görüntülemek biraz meşakkatli olacak. Zira kar leoparı Hindikuş Dağları gibi rakımı yüksek yerlerde yaşıyor. Dolayısıyla zorlu seyahatler beni bekliyor.