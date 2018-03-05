Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmetçiğin sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı’na sanat camiasından yükselen desteğe tiyatrolar da katılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Mehmetçikle kucaklaşmak üzere Hatay’a gitti. Tiyatro oyuncuları, Zeytin Dalı Harekâtı’na manevi destek maksadıyla bu akşam Hatay’daki Antakya Kültür Merkezi’nde “Komik-i Şehir Naşit Bey” oyununu sahneleyecek. İdare, sanatçı ve teknik ekipten oluşan 115 kişilik Şehir Tiyatroları kadrosu, askerî karargâh ziyareti de yapacak.

Ekip, yarın ise İskenderun Teknik Üniversitesi Salonu’nda “Hisse-i Şayia-Bir Evlilik Komedisi” oyununu sergileyecek. Kurumdan yapılan açıklamada, “Şehir Tiyatroları, iyi gününde de kötü gününde de Türk milletinin yanındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkemizin güvenliğini ve bölgenin barışını sağlamak amacıyla terör unsurlarına karşı kapsamlı bir operasyon başlatılmıştır. Şehir Tiyatroları ailesi olarak devletimizin aldığı bu kararın sonuna kadar arkasındayız” denildi.