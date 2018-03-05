Karadeniz 4. Kitap Fuarı çerçevesinde Samsun’da yayıncılık sektörünü değerlendiren Kocatürk, yayıncılıkta 2017’de bir önceki yıla göre binde 9 ilerleme olduğunu kaydetti. Edebiyat, çocuk kitapları ve inceleme araştırma kitaplarının yer aldığı kültürel yayınlardaki artışının da pozitif olduğunu vurgulayan Kocatürk “Kültürel kitap satışlarının artması, kitap okuma alışkanlığının yükselmesi, okuma kültürünün gelişmesi anlamına geliyor” ifadesini kullandı.
Kitaplar artarsa okuma da artar
05.03.2018 - 07:39 | Son Güncelleme: 05.03.2018 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, kültürel kitap satışlarının artmasının sevindirici olduğu söyledi.
Etiketler : kitap,kitap okuma,
548140 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/548140.aspx
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