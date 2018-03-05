Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz 4. Kitap Fuarı çerçevesinde Samsun’da yayıncılık sektörünü değerlendiren Kocatürk, yayıncılıkta 2017’de bir önceki yıla göre binde 9 ilerleme olduğunu kaydetti. Edebiyat, çocuk kitapları ve inceleme araştırma kitaplarının yer aldığı kültürel yayınlardaki artışının da pozitif olduğunu vurgulayan Kocatürk “Kültürel kitap satışlarının artması, kitap okuma alışkanlığının yükselmesi, okuma kültürünün gelişmesi anlamına geliyor” ifadesini kullandı.