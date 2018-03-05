Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin kültür diplomasisini yürüten en önemli kurumlarının başında gelen Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında kültürler arası diyalog, iş birliği ve iletişimin geliştirilmesini hedefleyen "Kültürler Arası Diyalog Hibe Programı" kapsamında oluşturulacak projelere 2 milyon avro destek vermeye hazırlanıyor.

AA muhabirinin YEE yetkililerinden aldığı bilgiye göre, AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen ve "Türkiye-AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 2014-2020 dönemi (IPA II)" kapsamında AB Bakanlığının lider kuruluş olduğu "sivil toplum sektörü" altında yer alan hibe programı, enstitü tarafından yürütülecek.

Programın hibe bileşenine tahsis edilen 2 milyon avro ile Türkiye ve AB arasında uzun dönemli, çok taraflı, çok uluslu ortak kültürel girişimlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını amaçlayan projelere destek verilecek.

Türkiye'de ve AB üyesi ülkelerde Türkiye-AB arasındaki sivil toplum diyaloğunun görünürlüğünün artırılmasını amaçlayan projeler de destekten yararlanacak.

Bu kapsamda müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik sanatlar, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi ve tarih gibi alanlarda yürütülecek projelerin desteklenmesi planlanıyor.

En az 300 bin, en fazla 500 bin avro destek

Avrupa Kültür Enstitüleri Ağı üyesi kültür enstitüleri Türkiye'den, AB üyesi ülkelerden veya IPA tüzüğü kapsamında yer alan ülkelerden bir sivil toplum kuruluşu ve/veya üniversite ile ortaklaşa çalışarak en az 300 bin, en fazla 500 bin avro destekten yararlanabilecek.

"Türkiye-AB Kültürler Arası Diyalog Hibe Programı"na ilişkin teklif çağrısı, Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 20 Şubat'ta yayımlanmıştı. Proje başvurularının, 10 Nisan saat 17.00'ye kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine (www.mfib.gov.tr) yapılması gerekiyor.

Başvurulara ilişkin detaylı bilgiye "http://www.cfcu.gov.tr", "http://www.yee.org.tr", "http://www.ab.gov.tr" internet adreslerinden ulaşılabilecek.

Hibe programına ilişkin bilgilendirme toplantısı Ankara'da yapılacak.