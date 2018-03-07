Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zarifoğlu'nun günlüklerinden adapte edilen ve uzun zamandır beklenen "Yaşamak" önceki akşam prömiyer yaptı. Çetele Kültür Sanat'ın yapımcılığını üstlendiği, Ferah Tiyatro tarafından sahneye taşınan eserin galası, İstanbul'daki Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Eserin oyuncu kadrosunda Cahit Zarifoğlu'nu canlandıran Hakan Güneri ve Behruz Firuzmand'in yanı sıra Serdar Dinçel, Mehmet Güler ve Hale Üstün yer alıyor. Zarifoğlu'nun eserlerinde anlattığı dünyayı, tiyatro sahnesine taşımayı gaye edinen oyun, meşhur şairin babasıyla olan münasebetini ve aile hayatına duyduğu hasreti, bir tren yolculuğunun değişik anlarında seyirciye sunuyor. Oyunun yazarı Behruz Firuzmand, Zarifoğlu hayranı olduklarını dile getirerek, "Yaşamak" adlı oyunu kaleme almadan önce Zarifoğlu'nun eserlerini incelediklerini söyledi. Tek perdelik oyun 9 Mart'ta Ali Emîrî Kültür Merkezinde, 23 Mart'ta ise Eyüp Kültür ve Sanat Merkezinde tiyatroseverlerle buluşacak.