Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurum, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında kültürler arası iletişimin geliştirilmesini hedefleyen "Kültürler Arası Diyalog Hibe Programı" çerçevesinde oluşturulacak projelere 2 milyon avro hibe vermeye hazırlanıyor. AB ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen hibe programı, enstitü tarafından yürütülecek. Bu çerçevede müzik, opera, sahne sanatları, plastik ve görsel sanatlar, grafik sanatlar, halka açık sanat, geleneksel sanat, dijital sanat, edebiyat, kent kültürü, sinema, belgesel, animasyon, mimarlık, halk kültürü, kültürel diplomasi ve tarih gibi sahalarda yürütülecek projelerin desteklenmesi planlanıyor. Proje başvurularının, 10 Nisan'a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine (www.mfib.gov.tr) yapılması gerekiyor.