Besteci ve keman sanatçısı Can Atilla’nın Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı hatırasına bestelediği Senfoni No. 257. Alay Gelibolu eseri, 9 Mart akşamı İş Sanat sahnesinde seslendirilecek. Konserde, Burak Tüzün yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde Angela Ahıskal ve Özbek çellist Serdar Rasul sahne alacak. Can Atilla’nın dünya tarihinde bir ikon olarak anılan kahraman 57. Alay’dan ilhamla bestelediği eser, insanlığın hissettiği çaresizliği anlatıyor. Eser, Gelibolu Savaşı temalı ilk klasik senfoni olma özelliğini de taşıyor.