Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esir düşürdüğü Osmanlı askerlerini kazıktan geçiren, muhaliflerinin ve kendisine karşı gelen devlet adamlarının kanını içmesiyle meşhur Kazıklı Voyvoda ya da Kont Drakula olarak bilinen 3’üncü Vlad, 15’inci yüzyılda Tokat’ta 4 sene boyunca esir tutulmuş.

Tokat Kültür ve Turizm İl Müdürü Adem Çakır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fatih Sultan Mehmed ile Edirne’deki Osmanlı Sarayı’nda beraber büyüyen Romanya Prensi, birtakım yanlış işlere girdiği için Osmanlı Devleti onu Tokat’a sürgün olarak gönderiyor. Zaman zaman kale zindanlarında tutulduğu söyleniyor. Ama şurası kesin, 4 yıl kadar burada kalıyor. Sonra buradan Kütahya Emet’e gönderiliyor. Kütahya Emet’ten kaçarak Romanya’ya kendi ülkesine dönüyor ve o zaman Voyvoda oluyor. Romanya Prensi olduktan sonra yaptığı canice işler onu Kazıklı Voyvoda ya da Drakula olarak adlandırılmasına sebep oluyor. Yani bir vampir hikâyesi ile bağdaştırılması, kan içmesi, kendi muhaliflerini ya da karşı gelen devlet adamlarını kazığa oturtması, onun Avrupa’da öyle bir nam salmasına sebep oluyor. Tabii bunlar Tokat’ta esir edilmesinden sonraki hayatında ortaya çıkan bir şey. Daha sonra Osmanlı Devleti onun prensliğine de son veriyor” diye konuştu.

Şehir merkezinde bulunan kalede 4 yıl boyunca kalan Kazıklı Voyvoda ‘Türk düşmanı’ olarak nam salmıştı. Fatih Arslantaş isimli bir vatandaş, Kont Drakula’nın o devrin insanları için zulmeden biri iken, günümüzde turistik açıdan kazanç elde edilebileceğini söyledi. Dursun Ekrem Er

- Nurhan İçmez İHA