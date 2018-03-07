Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB, Okmeydanı’ndaki Cemal Kamacı Spor Kompleksi’nin kapasitesini artırarak yeniden inşa ediyor. Cemal Kamacı Spor Kompleksi, yeni projesiyle Türkiye’de ilk defa; yeşil bina uygulamaları göz önüne alınarak, doğal enerji ve çevre dostu olacak.

Belediyeden edinilen bilgilere göre yeni binasıyla birlikte Cemal Kamacı Spor Kompleksi birçok yeniliği barındıracak. Spor kompleksi, Led derecelendirme kriterlerine uygun ve Türkiye’nin “Altın Sertifika Adayı” ilk proje olma özelliği taşıyacak. Kapasitesi ve yüzme havuzları artarken, yeşil çatı uygulaması, açık alanların arttırılması ve doğal bitkilendirme yapılacak. İnşaatta çevreci malzeme kullanımı, küresel ısınmaya etkinin azaltımını sağlanacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bir ilk bünyesinde barındıracak.

Cemal Kamacı Spor Kompleksi Projesi, Üstyapı Projeler Müdürlüğü’nce projelendirildi. Yapı İşleri Müdürlüğü’nce inşa çalışmaları devam ediyor.

İki yüzme havuzu

Okmeydanı Cemal Kamacı Spor Kompleksi Projesi’nde, 27 x 51 metre genişliğinde, bin 357 metrekare büyüklüğündeki 1 adet olimpik kapalı yüzme havuzu, 15 x 26 metre genişliğinde 390 metrekarelik 1 adet yarı olimpik yüzme havuz, biri 426 kişi diğeri 142 kişi kapasiteli 2 tribün olacak.

Atletizm parkurları, soyunma odaları, fitnesi ve aerobik salonları, stüdyolar, kafeterya ve 18’i engelli, 11’i hibritli, 27’si düşük emisyonlu araç ve 536’si normal olmak üzere 592 adet araçlık otopark ve 12 adet bisiklet park yeri de olacak komplekste 7 bin 738 metrekarelik peyzaj alanı da belirlendi.