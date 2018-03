Türkiye Gazetesi

IMDB listesindeki en iyi Türk filmleri neler? Gelmiş geçmiş en iyi Türk fimlerini sizler için bu haberde listeledik. Peki siz en iyi Türk filmleri listesinde yer alan bu filmlerden kaçını izlediniz? Film keyfi yapmak isteyenlere en iyi Türk filmlerinden öneriler sizler için bu haberde yer alacak. En çok beğenilen Türk filmleri neler, IMDB listesindeki en yüksek oyu alan en iyi Türk filmi hangisi, Gelmiş geçmiş en iyi Türk filmleri listesinde hangi filmler yer alıyor. İşte merak ettiğiniz bu soruların cevabı ve daha fazlası...



İşte IMDB'ye göre Türk sinema tarihinin en iyi filmleri;



Hababam Sınıfı (1975 - IMDB: 9.5)

En iyi Türk filmleri listesinin ilk sırasın hâlâ izlerken güldüğümüz Hababam Sınıfı geliyor. Öğrencilik hayatları matraklık ve tembellik üzerine kurulu olan bir sınıf dolusu haylaz öğrencinin, Özel Çamlıca Lisesi’nde yaşadığı yer yer eğlenceli, yer yer de acıklı öyküleri anlatan film, Hababam Sınıfı serisinin ilk filmidir. Üstün zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden keskin karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğine sahip. Ancak bu hükümdarlık okula yeni atanan müdür muavinin gelişiyle sarsıldığında, Hababam Sınıfı daha önce hiç karşılaşmadığı türden bir disiplin anlayışına ve zekaya sahip olan Mahmut Hoca tarafından unutulmaz derslere tabi tutulur. Ve onlar için hayat artık hiç de kolay olmayacaktır. En iyi Türk filmlerinden olan Hababam Sınıfı serisinin ilk filmi olan bu yapıt Rıfat Ilgaz'ın şahane eseri Hababam Sınıfı romanından uyarlanmıştı.



Tosun Paşa (1976 - IMDB: 9.1)

IMDB listesindeki en iyi Türk filmlerinin sıralandığı bu haberde ikinci sırayı Tosun Paşa alıyor. Filmin konusundaki olay XIX. yy Mısır'ında geçiyor. Tellioğuları ve Seferoğulları adlı iki aile, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle amansız bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet yetkilileri de karar veremezler Tellioğuları ve Seferoğulları aileleri Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey Leyla'yı Seferoğullarına vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire sarayının en rütbeli ve en cevval paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban Tellioğullarının en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) samimi arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Daver Bey'in kızı Leyla'yı Tellioğullarına kazandıracağına Leyla'ya kendisi aşık olur ve herşeyi eline yüzüne bulaştırır. Sonuçta işler Arap saçına döner ve gerçek Tosun Paşa, Kahire sarayından gelir. Gerçek Tosun Paşa ,Yeşil Vadiye el koyar ve Daver Bey'in kızınıda alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları ve Seferoğulları hayatta kaldıklarına bile şükreder bir hale gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur ve film biter. Bu film en iyi Türk filmleri listesinde yer alan filmlerden biridir.



Selvi Boylum Al Yazmalım (1978 - IMDB: 8.8)

En iyi Türk filmleri listesinde yer alan filmlerden biri olan Selvi Boylum Al Yazmalım'ın yeri bir çoğumuz için çok ayrıdır. Kamyon şoförü İlyas (Kadir İnanır), İstanbul'dan Asya'nın (Türkan Şoray) kaldığı köye gelir. Birbirlerine aşık olup evlenirler. Çocuklarının adını Samet koyarlar. İlyas, kamyoncu olduğu için sık sık yollara çıkar ve Asya, Samet'le bir başına kalır. Bir gün yine yola çıkan İlyas, eve dönmez ve Asya yı bir sekreter ile aldatır. Asya bunu pencerede görür ve İlyas'tan kaçar. İşleri bozulan İlyas, Asya’nın karşısına öyle çıkmak istemez ve bunalıma girerek Asya’yı terk eder. Asya, bu acıya dayanamaz ve oğluyla birlikte yollara düşer. Yolda Cemşit (Ahmet Mekin) adında bir adamla karşılaşırlar. Cemşit onlara kol kanat gerer. Birlikte yaşamaya başlarlar. Bir gün İlyas karşılarına çıkar. Asya şimdi büyük aşkı ve kendisine zor gününde kucak açan Cemşit arasında bir tercih yapmak zorunda kalır. En iyi Türk filmlerinden Selvi Boylum Al Yazmalım'da Kadir İnanır'ın yaşlı gözlerle Asya'ya bakışı hangimizin yüreğini dağlamadı ki...



Hababam Sınıfı Tatilde (1978 - IMDB: 8.8)

En iyi Türk filmleri sıralalı listemizde IMDB puanları yüksek olanlardan bir diğerindeyiz. Hababam sınıfının müthiş bir devam filmi olan tatilleri... Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam Sınıfına gönderilir. Ancak, kısa zamanda Hababam Sınıfının matraklılarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaşa girer. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında kendilerine hain bir ajan seçer. Seçtikleri bu ajan eğlenerek izlediğimiz Şaban'dır.



Züğürt Ağa (1985 - IMDB: 8.8)

Bir köy ağasının köyünde itibarını kaybetmesi ve beraberinde İstanbul'a yapmış olduğu göç ve sosyoekonomik durumunu mizahi açıdan değerlendirilmesini konu alan filmde yine sinama tarihimizin en iyi filmlerinden biri arasında.



Eşkıya (1996 - IMDB: 8.5)

En iyi Türk filmlerinden olan Eşkıya'nın konusu 35 yıl önce Cudi dağlarında bir grup eşkıyanın jandarma tarafından yakalanması ile başlar. 35 yıl içinde eşkıyaların hepsi ya hastalıktan ya da bölgedeki hesaplaşmalardan ötürü ölmüştür. Biri dışında; Baran... Baran seneler sonra hapisten çıkınca ilk işi köyüne dönmek olur. Ama doğduğu topraklar baraj suları altında kalmıştır. Geçmişin izlerini sürmeye başlayan Eşkıya, yıllardır bilmediği bir gerçeği öğrenir. Hapse düşmesine en yakın arkadaşının ihaneti sebep olmuştur. Bu arkadaş Eşkıya Baran'ın çocukluk aşkını, Keje'yi satın alarak İstanbul'a kaçmıştır. Eşkıya ne İstanbul'u ne de arkadaşının adresini bilmemektedir. Tren'de, Tarlabaşı'nın arka sokaklarında büyümüş, kumarhane, uyuşturucu muhabbetinin içinde yaşayan Cumali adlı genç bir adamla tanışır ve en iyi filmin hikâyesi başlar.



Kış Uykusu (2014 - IMDB: 8.4)

Türk filmlerinden en iyi yapımların başında gelen Kış Uykusu dünya çapında da adını duyurmuştur. Film Kapadokya’da bir otel işleten Aydın, karısı Nihal ve ablası Necla arasında geçen bir hikayeyi anlatıyor. Aydın emekli bir tiyatrocudur. Oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya’ya babasından yadigar kalan butik oteli işletmek için geri döner. Aydın’ın zamanı yerel bir gazeteye köşe yazıları yazarak ve her zaman niyetlendiği, ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer. Tüm bu süreçte hayatında iki kadın vardır. Kendisine her anlamda uzak ve soğuk davranan genç karısı Nihal ve boşandıktan sonra yanlarına taşınan kız kardeşi Necla. Türk sinemasının Cannes tescilli, bol ödüllü yönetmeni Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filminden sonra hayata geçirdiği son filmi olan Kış Uykusu yine yüzünü taşraya dönen bir yapım olarak da dikkat çekmektedir.



Herşey Çok Güzel Olacak (1998 - IMDB: 8.2)

En iyi filmlerden biri başrol oyuncusu ve aynı zamanda trajikomik hadiselerin başına üşüştüğü Altan (Cem Yılmaz) bir kavga sırasında yıllardır görmediği abisi Nuri (Mazhar Alanson)'nin ecza deposunu, yıllardır açmaya planladığı barı için kaynak olarak görmektedir. Altan sinsi hesaplarıyla abisine yaklaşır. Fakat olaylar Altan ve Nuri'nin başını hep tehlikeli maceralara sürükler. Her şeyin çok güzel olacağını zanneden kardeşler beraber ağlar, beraber güler.



Vizontele (2001 - IMDB: 8.0)

Yılmaz Erdoğan'ın en beğenilen filmlerinin başında gelen Vizontele en iyi Türk filmleri listesinde de ilk sıralarda yer alır. IMDB puanı da yüksek olan filmin konusu 1974 yıllarında Van'ın Gevaş ilçesine televizyon gelmesini konu almaktadır. Bunu duyan köylüler televizyonun ne olduğu hakkında bir bilgileri yok ve nasıl bir şey olduğunu çok merak ediyorlar. Zamanında herşeyin en son ulaştığı bir şehirdir. TRT tarafından oraya sürgün gönderilen memurlar alıcıyı kurmadan geri dönerler. Belediye Başkanı Nazmi bu işin üstesinden gelmek için şehrin delisi olarak bilinen Emin'den yardım alır. Emin rolünü de en iyi Türk filmleri arasında yer alan bu filmin aynı zamanda yönetmeni olan Yılmaz Erdoğan oynamaktadır.



Bir Zamanlar Anadolu'da (2011 - IMDB: 7.8)

IMDB listesindeki en iyi Türk filmleri arasında yer alan filmlerden bir diğeri. Bir Nuri Bilge Ceylan filmi... Yolların tek düzeliği ve kasabanın insana yeni bir şey sunmamasının sıradanlığını fona alan Bir Zamanlar Anadolu'da adıyla da klasiklere gönderme taşıyor. Bir doktor ile bir savcının 12 saatlik gerilimli öyküsünün aktarıldığı filmin başrollerinde Muhammet Uzuner, Yılmaz Erdoğan ve Taner Birsel yer alıyor. Senaryoda Ebru ve Nuri Bilge Ceylan'ın yanı sıra Ercan Kesal'ın da imzası var. En iyi Türk filmlerinden biri olan bu yapım Cannes'da Altın Palmiye için yarıştı. Film Nuri Bilge Ceylan'a Uzak ve Üç Maymun zaferlerinden sonra Cannes'da Büyük Jüri Ödülü'nü de kazandırdı.



Babam ve Oğlum (2005)

Hepimizi ağlatan en iyi Türk filmleri arasında yer alan Babam ve Oğlum'u da listeye eklememek olmazdı. 1980 darbesinde annesini kaybeden küçük Deniz yedi yıl sonra hiç görmediği dedesinin Ege’deki çiftliğine doğru bir yolculuğa çıkar. Deniz’in dedesini hiç görmemesinin nedeni dedesiyle babasının yıllardır küs olmasıdır. Sebebi ise Hüseyin Efendi'nin okumaya diye gönderdiği oğlunun politik olaylara karıştığını öğrenmesidir. Sadık’ın her şeye rağmen baba evine geri dönüşünün nedeni Deniz’den ayrılmak zorunda olmasıdır; küçük oğlunu babasına emanet etmek ister. Kelimenin tam anlamıyla Deniz bu çiftlikte hafif tatlı kaçık bir ailenin ortasında bulur kendini.