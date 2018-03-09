Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, taslak raporunu hazırladı. Raporda, Türkiye sınırları içindeki bütün kültür varlıklarının sahibinin Türk halkı olduğu düşüncesiyle hareket edilerek, toplumda koruma ve sahiplenme bilincinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Tavsiyenin mahiyeti önümüzdeki haftalarda belli olacak.
Meclis'ten teklif: Müzelere girişler ücretsiz olsun
09.03.2018 - 07:17 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 07:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Kültür Varlıklarını Araştırma Komisyonu, vatandaşların kültür merakını artırmak amacıyla müze ve ören yerlerine girişlerin ücretsiz hâle getirilmesini istedi.
Etiketler : müzeler,milli saraylar,
549042 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/549042.aspx
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