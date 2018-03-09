Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması maksadıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, taslak raporunu hazırladı. Raporda, Türkiye sınırları içindeki bütün kültür varlıklarının sahibinin Türk halkı olduğu düşüncesiyle hareket edilerek, toplumda koruma ve sahiplenme bilincinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Tavsiyenin mahiyeti önümüzdeki haftalarda belli olacak. 