Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın farklı coğrafyalarında çekilen kısa filmler, 14. defa Akbank Kısa Film Festivali’nde sinemaseverlerle buluşuyor. Bu sene 19 - 29 Mart tarihleri arasında yapılacak olan festival, 10 gün boyunca yurt içi ve yurt dışından geniş katılımlı bölümleriyle sinemaseverlere bir program sunuyor. Birçok bölümü olan 14. Akbank Kısa Film Festivali’nde Cannes, Berlin, Venedik gibi festivallerde yarışmış filmlerin de aralarında yer aldığı 38 ülkeden 104 kısa, 3 uzun film seyirci ile buluşacak. Festivalin ulusal ve uluslararası yarışma kategorilerinde ise 14 film, “En İyi Kısa Film” mükâfatı için jüri önüne çıkacak. İki ayrı kategoride gerçekleştirilen 14. Akbank Kısa Film Festivali yarışma neticeleri ise 29 Mart’ta gerçekleştirilecek ödül gecesi ile açıklanacak.

ÖZEL MİSAFİRLER

Festival’in “Deneyimler” kısmının bu yılki misafiri, Arjantinli sanatçı Ana Katz olacak. Oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist olan Ana Katz, gerçekleştireceği masterclass ile tecrübelerini festival takipçileriyle paylaşacak. Sanatçının başrolünde oynadığı ve yönettiği uzun metraj filmi “A Stray Girlfriend” ve beş kısa filmi de festivalde yer alıyor. 14. Akbank Kısa Film Festivali’nin “Kısadan Uzuna” bölümüne ise yönetmen ve oyuncu Onur Saylak katılacak. Festival çerçevesinde, sanatçının bol ödüllü son filmi “Daha” ve “Orman” isimli kısa filmi gösterilirken, yönetmenle bir de mülakat gerçekleştirilecek.