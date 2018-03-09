Prestijli ve zengin terzi Reynolds Woodcock’un aşk macerasını mevzu edinen filmde; Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps ve Lesley Manville başrolleri paylaşıyor. 1950’lerin Londra’sında geçen hikâyede, ablasıyla birlikte meşhur Woodcock Modaevi’ni işletip, sosyeteyi giydiren Reynolds, gönlünü göçmen bir kıza kaptırır. Ama o daha öncekileri gibi ürkek değildir. Bu yüzden Reynolds’ın özenle düzenlediği hayatı birlikteliğiyle altüst olur. Tükenmiş bir aşkın, basit bir dille ele alındığı filmde, güçlü erkek figürüne dair Batılı bakış açısıyla eleştiriler yöneltiliyor.
Popüler terzinin düzeni bozulacak
09.03.2018 - 07:23 | Son Güncelleme: 09.03.2018 - 07:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çok konuşulan filmlere imza atıp, sinemada değişik bir dil meydana getiren yönetmen Paul Thomas Anderson, ‘Phantom Thread’te yine farklı bir film ortaya koyuyor.
Etiketler : phantom thread,terzi,
549046 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/549046.aspx
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