Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahallenin bakkalı, kasabı ve emlakçısı olan üç kişi birbirlerine çok yakın arkadaşlardır. Bir gün mahalleye gizemli bir yabancı adam taşınır. Ancak kendisi, hakkında çıkan söylentilerden sonra istenmeyen misafire dönüşür. Üç esnaf arkadaş, bu yabancıyla alakalı mahallede rahatsızlık artınca akıl almaz işlere girişirler. Gizemli adamı, bir eve hapsedip ceza vermeye kalkan mahallenin bıçkınları, hem kendi hayatlarını hem de mahalleyi karıştırırlar. Bir bodrum katında geçip 90’ların mahalle hayatından kesitler sunan film, peşin hükmün neticelerine dair mesajlar taşıyor.