Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven

Bosna Hersek'te Türk girişimciler tarafından kurulan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi bünyesindeki Sınırların Ötesinde Uluslararası Gençlik Kulübü çatısı altında buluşan yaklaşık 100 öğrenci, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaşananları "Bu Devlet; Bizim" isimli tiyatro oyunu ile sahnelemeye hazırlanıyor. Dört aydır yoğun şekilde çalışmalarına devam edilen tiyatro oyunu, 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimini ve Türk milletinin o geceki destansı mücadelesini Bosnalılara anlatmayı hedefliyor. Ekibin hazırladığı oyunda, Bosna Hersek, Türkiye, Azerbaycan, ABD ve Moritanya'dan amatörler performanslarını sergileyecek. Sahnelerinde Boşnakça ve Türkçenin de kullanılacağı tiyatro oyununda, Boşnakçanın konuşulduğu tiratlarda Türkçe altyazı, Türkçenin konuşulduğu tiratlarda ise İngilizce ve Boşnakça altyazı olacak. Oyun, Saraybosna'daki Bosna Kültür Merkezi'nde yerel saatle 17.30'da sahnelenecek.