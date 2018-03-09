Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Valisi Günay Özdemir, Osmanlı'nın bölgedeki en önemli eserlerinden olan ibadete kapalı ve harap haldeki İbrahim Paşa Camii'nin restorasyonuna başlanması amacıyla hem Razgrad Valisi Günay Hüsmen hem de Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'la temasta bulundu.

Vali Özdemir, geçen yıl ekim ayında Sofya'da Borisov'la ikili görüşme gerçekleştirdi, daha sonra da Razgrad'a giderek, camiyi yerinde gördü.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldi

Girişimler sonucu dün Borisov başkanlığında toplanan Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nda, İbrahim Paşa Camii'nin restorasyonu gündem maddeleri içinde görüşüldü.

Bakanlar Kurulu toplantısında caminin restore edilmesi kararı verilerek, restorasyonu yürütme işi de Razgrad Valisi Günay Hüsmen'e verildi.

Kısa zamanda restorasyon projesi hayata geçirilecek olan cami, ihya edilerek ibadete açılacak.

Edirne Valiliği de Razgrad Valiliği ile geçen yıl aralık ayında imzaladığı "Kültür, Turizm ve Ekonomi" iş birliği protokolü kapsamında, caminin restorasyonu için gerekli katkıyı sunacak.

İbrahim Paşa Camii

Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamlarından Pargalı İbrahim Paşa tarafından 1535 yılında Razgrad ilinde inşasına başlandı ancak İbrahim Paşa'nın vefatı üzerine duran inşaat 1616 yılında Mahmut Paşa döneminde tamamlandı.

Balkanlar'ın en büyük camilerinden olan İbrahim Paşa Camii'nin lale motifi süslü minaresi ve taş oymacılığı, Türk mimarisinin en güzide örneklerinden olarak biliniyor.

Uzun yıllardır ibadete kapalı olması nedeniyle harap bir hal alan cami, aynı zamanda UNESCO listesinde yer alıyor.