Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tezhip sanatçısı Derya Şahin Yavuz'un eserlerinin sunulduğu sergiye, aralarında Hollandalıların da bulunduğu ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

Sanatçı Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerinin hislerinin ve duygularının yansıması olduğunu söyledi.

İlk kişisel sergisi olduğu için ayrı bir heyecan yaşadığını belirten Yavuz, "Bir sanatçının derdi ve tasası olmalı. Bu zamanda yaşayan insanlara anlatacak bir konusu olması gerekir." dedi.

Sergi, Amsterdam YEE'de 13 Nisan'a kadar salı ve cuma günleri saat 14.00 ile 17.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.