Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Kaçır beni âheng, al beni birlik! Artık barınamam gölge varlıkta... Bu haykırışın geçtiği Çile şiiri, mısralarının ardında çok derin fikrî buhranlar barındırıyor. Necip Fazıl Kısakürek’in, hayatına yeni bir yön çizdikten sonra kaleme aldığı eser, âdeta onun biyografisi mahiyetinde. Çile, şimdi ise “Bir Şiir/Bir Hayat” isimli bir sergiye ilham oluyor. Usta şairin torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak’ın küratörlüğünde İstanbul 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı’nda açılan sergide, çeşitli nesnelerle Kısakürek’in hayatına ve fikirlerine temas ediliyor. Necip Fazıl’ın çok sayıda şahsi eşyası ilk defa gün yüzüne çıkıyor.

Sorularımızı cevaplayan Şeyma Kısakürek Sönmezocak, bu serginin hazırlanış hikâyesini şöyle anlatıyor: Necip Fazıl hakkında bir sergi serisi meydana getirmeye karar vermiştik. Yola Üstad’ın şiirlerinden çıktık. Çünkü şiirleri onun bütün dünya görüşü ve sanat hayatını merkezinde toplayan şubeler... Necip Fazıl dendiğinde ilk akla gelen şiirse Çile...”

Sergiyi ‘Çile’nin akışına göre yönlendirdiklerini söyleyen Sönmezocak “Şiirdeki ‘Zamanın raksı ne, bir yuvarlakta?” mısrasına binaen serginin akışını yuvarlak bir şekilde dizayn ettik. Eser üzerinden hareket ettik ve eşyaları buna göre yerleştirdik” diyor.



Merkezde Efendi var!

Necip Fazıl’ın Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleriyle tanışmasından sonra Çile şiirini yazdığını hatırlatan Kısakürek, “Çile’nin temelini zaten Abdülhakim Arvasi hazretleri meydana getirir. ‘Nefse diz çöktürmek’ gibi tabirlerin merkezinde Efendi ve ona giden bir yol var. Bizim sergimizde de bir buhran yaşandıktan sonra has odaya geçilir. Has odada ise, bir ebediyet havası anlatılır” ifadelerini kullanıyor.

ATEŞTEN ALINAN KİTAP

Sergide, şair Necip Fazıl’ın ateşe attıktan sonra vicdan azabıyla hemen geri çektiği Abdülhakim Arvasi’ye ait “Er-rıyâd-ut-tasavvufiyye” kitabı da yer alıyor.



EL YAZMALARI

Necip Fazıl’ın el yazısıyla kaleme aldığı son devir şiirleri, kartvizitleri, basın kartı ve İş Bankası Hizmet Şahadetnamesi de sergide görülebiliyor.



Büyük bir Necip Fazıl arşivimiz mevcut

Şeyma Kısakürek “Üstad’ın sergide yer alanların dışında çok fazla şahsi eşyası, biyografik vesikası, el yazıları ve çalışma eskizleri var. Necip Fazıl hakkında gerçekten büyük bir arşivimiz mevcut. Yeni sergilerle yavaş yavaş bunları gün yüzüne çıkaracağız. Şu an şiirler üzerinden devam edeceğiz ve sürpriz sergiler de olacak” diyor.